Palermo, ultimo passettino verso la finale dei Playoff Serie C (Di domenica 29 maggio 2022) Il Palermo è ad un passo dalla finale dei Playoff di Serie C. Nel match valido come semifinale di andata i rosanero si sono imposti sulla Feralpisalò per 0-3 e ora cercano il sigillo definitivo al Barbera. La gara non sarà da sottovalutare, ma l’impressione è che i siciliani siano ormai pronti per tornare in B, a prescindere da come questi spareggi andranno a finire. Il cammino del Palermo nei Playoff Il Palermo dunque ha cominciato tardi il suo cammino nei Playoff, per via dell’ottimo posizionamento in classifica al termine della stagione regolare. I rosanero infatti hanno chiuso al terzo posto con 66 punti e hanno fatto il loro esordio nei quarti di finale contro la Virtus Entella. All’andata sono riusciti ad ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè ad un passo dalladeidiC. Nel match valido come semidi andata i rosanero si sono imposti sulla Feralpisalò per 0-3 e ora cercano il sigillo definitivo al Barbera. La gara non sarà da sottovalutare, ma l’impressione è che i siciliani siano ormai pronti per tornare in B, a prescindere da come questi spareggi andranno a finire. Il cammino delneiIldunque ha cominciato tardi il suo cammino nei, per via dell’ottimo posizionamento in classifica al termine della stagione regolare. I rosanero infatti hanno chiuso al terzo posto con 66 punti e hanno fatto il loro esordio nei quarti dicontro la Virtus Entella. All’andata sono riusciti ad ...

