Palermo, tornano i No vax contro Speranza: sul muro la scritta «boia nazi» – La foto (Di domenica 29 maggio 2022) A Palermo sono apparse delle scritte firmate da No vax contro il ministro della Salute Roberto Speranza, che in mattinata parteciperà nel capoluogo siciliano a un evento elettorale per le prossime elezioni Comunali. Sul muro accanto all’ingresso di Villa Filippina, dove si terrà l’appuntamento elettorale, è apparsa la scritta con vernice rossa «Speranza boia nazi». Sul muro c’erano anche simboli riconducibili al movimento No vax come la W, ispirata al film «V per vendetta» e mutuata da chi contesta i vaccini anti Covid per le proprie proteste. Nel blitz dei No vax sarebbero stati anche sigillati con la colla alcuni lucchetti dei cancelli. La Digos sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sull’ingresso ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Asono apparse delle scritte firmate da No vaxil ministro della Salute Roberto, che in mattinata parteciperà nel capoluogo siciliano a un evento elettorale per le prossime elezioni Comunali. Sulaccanto all’ingresso di Villa Filippina, dove si terrà l’appuntamento elettorale, è apparsa lacon vernice rossa «». Sulc’erano anche simboli riconducibili al movimento No vax come la W, ispirata al film «V per vendetta» e mutuata da chi contesta i vaccini anti Covid per le proprie proteste. Nel blitz dei No vax sarebbero stati anche sigillati con la colla alcuni lucchetti dei cancelli. La Digos sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sull’ingresso ...

