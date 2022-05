Palermo, tornano gli autovelox nelle strade della città: ecco dove (Di domenica 29 maggio 2022) L’alta velocità a Palermo resta un pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti. Sulle strade urbane, specie quelle larghe, si sfreccia: i pedoni sono costretti a fare molta attenzione prima di attraversare per paura di incorrere in seri incidenti. Per questo motivo la polizia municipale nell’ambito delle attività di sicurezza stradale posizionerà degli autovelox mobili per controllare la velocità. Uno verrà installato in viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata laterale in direzione Catania; a questi si aggiungono apparecchi sia mobili che fissi in: viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata centrale, civico 3666 direzione Catania; viale Regione Siciliana nord ovest, altezza via Principe di Paternò, direzione Trapani; viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata centrale, altezza via Nave, direzione ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 29 maggio 2022) L’alta velocità aresta un pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti. Sulleurbane, specie quelle larghe, si sfreccia: i pedoni sono costretti a fare molta attenzione prima di attraversare per paura di incorrere in seri incidenti. Per questo motivo la polizia municipale nell’ambito delle attività di sicurezza stradale posizionerà deglimobili per controllare la velocità. Uno verrà installato in viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata laterale in direzione Catania; a questi si aggiungono apparecchi sia mobili che fissi in: viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata centrale, civico 3666 direzione Catania; viale Regione Siciliana nord ovest, altezza via Principe di Paternò, direzione Trapani; viale Regione Siciliana nord ovest, carreggiata centrale, altezza via Nave, direzione ...

Advertising

AntonioRini : FIERA MEDITERRANEA DEL #CAVALLO,a #palermo tornano gli show degli #sport - Open_gol : Tornano gli attacchi No vax contro il ministro della Salute - palermo24h : Covid, in Sicilia i nuovi casi tornano sopra i 2 mila altri 20 morti - palermo24h : Covid, in Sicilia i nuovi casi tornano sopra i 2 mila altri 20 morti - blogsicilia : #notizie #sicilia Presunte truffe e falso per finanziare spettacoli, tornano in libertà Giulio Cusumano e Alessio S… -