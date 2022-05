Palermo-FeralpiSalò | verso la semifinale di ritorno playoff | Baldini alla vigilia

(Di domenica 29 maggio 2022) L'analisi del tecnico del, Silviodel secondo atto della sfida contro la, valida per le semifinali deipromozione di Serie C 2021-2022

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO SOLERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 3… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIIIII!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOO!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ??… - ILOVEPACALCIO : Stasera Palermo-Feralpisalò. Vecchi: «Vediamo se siamo in grado di realizzare un’impresa» - Ilovepalermocalcio - BuettoG : @Palermofficial @feralpisalo 29 maggio: una data memorabile per noi palermitani e tifosi del Palermo. Forza ragazzi… -

È ciò che chiede Silvio Baldini alnella sfida play - off di ritorno di questa sera. Lo 0 - 3 dell'andata allaha messo quasi al sicuro la qualificazione in finale ma, visti anche ...... 'Mai dire mai nel calcio ma albasterà tenere la testa a posto ed evitare cali di tensione ... Contro lal'occasione per ritrovare il 'gusto' di una rete al 'Barbera'.