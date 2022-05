Padova-Catanzaro, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 29 maggio 2022) Alle ore 19:00 va in scena Padova-Catanzaro, match valido per la semifinale dei Playoff di Serie C. Le due squadre, giunte alle Final Four, si giocheranno l’accesso alla finale nei 90 minuti dello Stadio Euganeo. Chi la spunterà, potrebbe trovare sulla propria strada il Palermo che, con il 3-0 esterno ai danni della FeralpiSalò nell’andata dell’altra semifinale, ha ipotecato un biglietto per la finalissima. Il match d’andata tra giallorossi e biancoscudati ha visto le due formazioni impattare per 0-0, coi padroni di casa che, nonostante la maggior verve, non sono riusciti a perforare la difesa degli ospiti. Si deciderà, quindi, tutto in terra veneta, dove sia Oddo che Vivarini avranno come unico obiettivo la vittoria. I padroni di casa hanno ovviamente la spinta del loro pubblico a favore, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Alle ore 19:00 va in scena, match valido per la semifinale deidiC. Le due squadre, giunte alle Final Four, si giocheranno l’accesso alla finale nei 90 minuti dello Stadio Euganeo. Chi la spunterà, potrebbe trovare sulla propria strada il Palermo che, con il 3-0 esterno ai danni della FeralpiSalò nell’andata dell’altra semifinale, ha ipotecato un biglietto per la finalissima. Il match d’andata tra giallorossi e biancoscudati ha visto le dueimpattare per 0-0, coi padroni di casa che, nonostante la maggior verve, non sono riusciti a perforare la difesa degli ospiti. Si deciderà, quindi, tutto in terra veneta, dove sia Oddo che Vivarini avranno come unico obiettivo la vittoria. I padroni di casa hanno ovviamente la spinta del loro pubblico a favore, ma ...

RickyBianchini : Domenica 29/mag/2022: 15:00 - Playoff Primavera 2 - Frosinone - Parma 16:30 - Under17 - Francia - Portogallo 19:00… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Cresce l'attesa dei tifosi del #Catanzaro per la semifinale di ritorno dei playoff contro il #Padova. Giallorossi a cac… - SerieA_Aust : RT @PEFIORENTINA: ???? ???? ???? Calcio tonight Serie B Playoff Final 2nd Leg 19.30 Pisa v Monza (Agg 1-2) Stadio Anconetani Serie C Playo… - TgrRaiCalabria : Cresce l'attesa dei tifosi del #Catanzaro per la semifinale di ritorno dei playoff contro il #Padova. Giallorossi a… - infooggi : Semifinale Playoff: Padova-Catanzaro, streaming live e diretta tv Rai Sport o Sky? Ecco dove vederla | InfoOggi -