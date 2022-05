Ospina attende il Real Madrid | il Napoli ha una convinzione

Leggi su napolipiu

(Di domenica 29 maggio 2022) Ildeve risolvere la questione portieri e farlo il più in fretta possibile, anche perché in questo momento si trova in un limbo.ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e già ora può firmare con qualsiasi club. Ma il colombiano è il preferito di Spalletti che resterà sulla panchina del. C’è poi Meret, il preferito della società anche in virtù dell’investimento fatto, chesegnali da parte del club e dall’allenatore: se gli verrà assicurata continuità resterà in azzurro, altrimenti andrà via. Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiornodi capire se il, archiviata la finale di Champions League, fa sul serio o alla fine deciderà di tenere Lunin come vice Courtois“. Secondo il quotidiano il ...