Oroscopo giornaliero | 29 maggio 2022

(Di domenica 29 maggio 2022) La luna in Toro si connette con Nettuno in Pesci alle 03:49, ispirando creatività, e stiamo stabilendo i confini mentre la luna si quadra con Saturno in Acquario alle 03:51. Il pianeta d’azione Marte incontra il pianeta della crescita, Giove, in Ariete alle 6:31, portando una grande spinta di energia e segnando l’inizio di una