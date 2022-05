Ordine d’arrivo MotoGP | GP Italia 2022 | risultati e classifica Mugello

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’, tappa del Mondialeche si è disputata sul circuito del. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul tracciato toscano, dove si è consumata una gara particolarmente avvincente e appassionante. I centauri hanno lottato per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per punti preziosi in ottica campionato, vista lamolto corta ed equilibrata. Di seguito l’del GP d’, il risultato e ladella gara valida per il Mondialeandata in scena sul circuito delGP...