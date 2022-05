Occhi grandi, capelli biondi: riconoscete questa bimba? | Oggi è una splendida showgirl (Di domenica 29 maggio 2022) Riuscite a riconoscerla dall’immagine scattata quando era solo una bambina? Ieri – 28 maggio 2022 – ha festeggiato 46 anni ma alcuni tratti del suo viso sono inconfondibili, ecco di chi si tratta A ripensare al suo debutto alla conduzione del Festivalbar sembrano essere passati pochi anni ma allora era una ventenne mentre ieri, 28 maggio 2022, ha spento 46 candeline. Un quarto di secolo nel corso del quale ha costruito passo dopo passo, anno dopo anno, una carriera colma di soddisfazioni prendendosi costantemente cura del suo corpo che Oggi sembra quello di una ragazzina. Ex modella, conduttrice e attrice: una carriera ricca di successi (Fonte Instagram) I suoi scatti di quando era solo una bambina, inoltre, mostrano alcune caratteristiche che permettono di riconoscerla subito, a cominciare dai grandi Occhi raggianti e ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 29 maggio 2022) Riuscite a riconoscerla dall’immagine scattata quando era solo una bambina? Ieri – 28 maggio 2022 – ha festeggiato 46 anni ma alcuni tratti del suo viso sono inconfondibili, ecco di chi si tratta A ripensare al suo debutto alla conduzione del Festivalbar sembrano essere passati pochi anni ma allora era una ventenne mentre ieri, 28 maggio 2022, ha spento 46 candeline. Un quarto di secolo nel corso del quale ha costruito passo dopo passo, anno dopo anno, una carriera colma di soddisfazioni prendendosi costantemente cura del suo corpo chesembra quello di una ragazzina. Ex modella, conduttrice e attrice: una carriera ricca di successi (Fonte Instagram) I suoi scatti di quando era solo una bambina, inoltre, mostrano alcune caratteristiche che permettono di riconoscerla subito, a cominciare dairaggianti e ...

