Obbligo di denuncia per i vescovi e report sugli abusi: cosa prevede la nuova stagione di Zuppi per la lotta alla pedofilia nella Chiesa italiana (Di domenica 29 maggio 2022) Dalla mancanza dell’Obbligo di denuncia al report nazionale sugli abusi. È toccato al neo presidente della Cei, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, inaugurare una nuova importante stagione della Chiesa italiana nel contrasto della pedofilia del clero. Una svolta epocale se si pensa a come, in pochi anni, sia maturata nell’episcopato della Penisola quella che il porporato ha definito “la strada italiana”, diversa da quella attuata in Francia e in Germania, ma non per questo dettata dalla volontà di continuare a insabbiare i casi. La Cei targata Zuppi ha deciso di pubblicare, entro il 18 novembre 2022, un primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Dmancanza dell’dialnazionale. È toccato al neo presidente della Cei, il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria, inaugurare unaimportantedellanel contrasto delladel clero. Una svolta epocale se si pensa a come, in pochi anni, sia maturata nell’episcopato della Penisola quella che il porporato ha definito “la strada”, diversa da quella attuata in Francia e in Germania, ma non per questo dettata dvolontà di continuare a insabbiare i casi. La Cei targataha deciso di pubblicare, entro il 18 novembre 2022, un primo ...

