Obbliga i figli a rasarsi | Fatevi lo stemma della Juve L' ex-moglie denuncia il marito | incredibile caso a Roma

Advertising

Sere10654130 : ma come si fa? Obbliga i figli di 8 e 6 anni a rasarsi la testa: 'Fatevi lo stemma della Juve'. La moglie lo denu… - omniafluit : un caso isolato di un malato di mente o un sintomo della salute mentale del popolo italiano ? Obbliga i figli di 8… - Fabio97845738 : Obbliga i figli di 8 e 6 anni a rasarsi la testa: 'Fatevi lo stemma della Juve'. La moglie lo denuncia… - alanthefrizz : RT @repubblica: Obbliga i figli di 8 e 6 anni a rasarsi la testa: 'Fatevi lo stemma della Juve'. La moglie lo denuncia [di Luca Monaco] htt… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Obbliga i figli di 8 e 6 anni a rasarsi la testa: 'Fatevi lo stemma della Juve'. La moglie lo denuncia [di Luca Monaco] htt… -

... della serie, isono miei e decido io. A nulla sono servite le preghiere dei bambini che, abitando a Roma, temevano di dover sopportare le prese in giro o forse anche qualcosa di peggio, da ...Maltratta e vessa moglie eal punto di obbligare i suoi bambini di otto e sei anni a seguirlo dal barbiere e a farsi disegnare sulla nuca rasata lo stemma della Juve. I due piccoli hanno protestato, disperati dal fatto ...I due piccoli hanno protestato, disperati dal fatto che i compagni di scuola, tutti romanisti e laziali, li avrebbero presi in giro in maniera impietosa. La ...Un padre ha costretto i figli di 6 e 8 anni a tagliare i capelli con su lo stemma della Juve: l'ex moglie lo ha denunciato ...