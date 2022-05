Nuovo errore dell’Isola dei Famosi 16 su Tavassi | Iannoni e altri naufraghi

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 29 maggio 2022) L’Isola dei16 sembra proprio voler suicidarsi da sola. Non bastano gli ascolti che non si sbloccano, tanto che la scorsa puntata di venerdì 27 Maggio è stata battuta a mani basse da Mara Venier con il suo Domenica In Show che ha realizzato 2,9 milioni di telespettatori, contro i 2,2 milioni. Non basta un prolungamento che ha penalizzato il programma perché ha determinato l’uscita di personaggi amatissimi dal pubblico. Ora arriva unautogol e riguarda proprio gli ex. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica di Domenica In Isola dei16: il clamoroso autogol sugli exNella scorsa puntata di venerdìdei16 tutti ci aspettavamo il ritorno in studio di ...