Novena allo Spirito Santo per prepararsi alla Pentecoste – 3° giorno (Di domenica 29 maggio 2022) Nell’attesa di questo evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito consolatore, perché resti sempre nel nostro cuore. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella forza che li renderà capaci L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 29 maggio 2022) Nell’attesa di questo evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suoconsolatore, perché resti sempre nel nostro cuore. Laè il momento in cui loscende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella forza che li renderà capaci L'articolo proviene da La Luce di Maria.

