Nostalgia, Pierfrancesco Favino: "Nel film di Mario Martone parlo come Ibrahimovi?" (Di domenica 29 maggio 2022) La video intervista a Mario Martone e Pierfrancesco Favino, regista e protagonista di Nostalgia, film presentato in concorso a Cannes 75. Nostalgia di Mario Martone è nelle sale italiane dal 25 maggio, in contemporanea con il Festival di Cannes 2022, dove è stato presentato in concorso. Pierfrancesco Favino è il protagonista, Felice, uomo andato via da Napoli per quarant'anni, che torna per prendersi cura della madre, ormai sola da tempo. Nostalgia chiude la trilogia napoletana di Mario Martone, cominciata con Il sindaco del Rione Sanità (2019) e Qui rido io (2021). Il titolo è tutto un programma, ma, come ci ha detto lo stesso regista ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 maggio 2022) La video intervista a, regista e protagonista dipresentato in concorso a Cannes 75.diè nelle sale italiane dal 25 maggio, in contemporanea con il Festival di Cannes 2022, dove è stato presentato in concorso.è il protagonista, Felice, uomo andato via da Napoli per quarant'anni, che torna per prendersi cura della madre, ormai sola da tempo.chiude la trilogia napoletana di, cominciata con Il sindaco del Rione Sanità (2019) e Qui rido io (2021). Il titolo è tutto un programma, ma,ci ha detto lo stesso regista ...

Advertising

fattoquotidiano : MARIO MARTONE È uscito il suo film “Nostalgia” con Pierfrancesco Favino: “Attore e uomo di rara sensibilità” [L'in… - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - WeCinema : Nove minuti di applausi per 'Nostalgia' di Mario Martone. Pierfrancesco Favino favoloso. #Cannes2022 - Mcarolinaterzi : RT @WeCinema: Nove minuti di applausi per 'Nostalgia' di Mario Martone. Pierfrancesco Favino favoloso. #Cannes2022 - Mcarolinaterzi : RT @WeCinema: Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protagonisti Pie… -