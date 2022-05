“Non vuole…”: Juventus-Pogba, il retroscena fa gongolare Agnelli (Di domenica 29 maggio 2022) La Juventus continua a sperare di poter mettere a segno il colpo di mercato per Paul Pogba: il retroscena fa gongolare Agnelli La Juventus ha un primo grande obiettivo sul mercato ed è ormai più che noto. Si tratta di Paul Pogba che il 30 giugno di quest’anno lascerà il Manchester United a parametro zero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) Lacontinua a sperare di poter mettere a segno il colpo di mercato per Paul: ilfaLaha un primo grande obiettivo sul mercato ed è ormai più che noto. Si tratta di Paulche il 30 giugno di quest’anno lascerà il Manchester United a parametro zero. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

rulajebreal : Nell 2017 Salvini ha firmato un accordo tra la Lega e Russia Unita di Putin che è ancora in vigore. Ora Salvini vuo… - lauraboldrini : #Salvini vuole andare a #Mosca per parlare con #Putin. A che titolo, visto che non ha incarichi di governo? Fors… - borghi_claudio : Serata come ai vecchi tempi a Lucca. I Lucchesi non possono farsi scappare la possibilità di avere Mario Pardini si… - sergio17279 : RT @rulajebreal: Nell 2017 Salvini ha firmato un accordo tra la Lega e Russia Unita di Putin che è ancora in vigore. Ora Salvini vuole anda… - lacmagiur : RT @Massimi33158044: @ladyonorato Figliolo può dire ciò che vuole al 31 dicembre fine stato emergenza e green pass ,altrimenti finirà ugual… -

Generali nuovo scontro sulle nomine. Caltagirone vuole Cirinà nel cda In particolare il nome caldo è Cirinà, un consigliere che non pare disposto a fare sconti alla gestione Donnet, creando nuove tensioni in consiglio. "La Russia ci minaccia, l'Europa accolga la Bosnia" ... va diritta al punto e, in questa intervista con il Corriere della Sera, lancia un grido di allarme: "Siamo molto preoccupati, Mosca vuole tornare ad essere grande come un tempo, sicuramente non si ... In particolare il nome caldo è Cirinà, un consigliere chepare disposto a fare sconti alla gestione Donnet, creando nuove tensioni in consiglio.... va diritta al punto e, in questa intervista con il Corriere della Sera, lancia un grido di allarme: "Siamo molto preoccupati, Moscatornare ad essere grande come un tempo, sicuramentesi ...