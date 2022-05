Non solo il Napoli: un’altra big di Serie A vuole Deulofeu (Di domenica 29 maggio 2022) La sessione di calciomercato sta per cominciare: tanti i nomi che hanno caratterizzato le voci delle ultime settimane. Su tutti quello di Gerard Deulofeu, protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Udinese, che potrebbe lasciarlo partire in caso di un’offerta ritenuta valida. Il Napoli, stando anche alle parole di molti esperti di mercato, sarebbe la squadra più interessata all’attaccante spagnolo ex Milan, che gradirebbe la destinazione in caso di addio. Anche un’altra big del nostro campionato, però, avrebbe messo gli occhi sul 28enne spagnolo. Gerard Deulofeu calciomercato (Getty Images) Deulofeu nel mirino della Roma: sfida al Napoli Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica la Roma avrebbe messo gli occhi su Gerard ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) La sessione di calciomercato sta per cominciare: tanti i nomi che hanno caratterizzato le voci delle ultime settimane. Su tutti quello di Gerard, protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Udinese, che potrebbe lasciarlo partire in caso di un’offerta ritenuta valida. Il, stando anche alle parole di molti esperti di mercato, sarebbe la squadra più interessata all’attaccante spagnolo ex Milan, che gradirebbe la destinazione in caso di addio. Anchebig del nostro campionato, però, avrebbe messo gli occhi sul 28enne spagnolo. Gerardcalciomercato (Getty Images)nel mirino della Roma: sfida alSecondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica la Roma avrebbe messo gli occhi su Gerard ...

Advertising

CottarelliCPI : L'idea che Salvini stia anche solo considerando un viaggio a Mosca mi sembra proprio assurda. Dice che andrà solo s… - AlfredoPedulla : #Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le dista… - SimoneAlliva : Piccoli suggerimenti per i colleghi Si scrive Matrimonio egualitario non ?N?o?z?z?e? ?g?a?y? Non esistono le noz… - loveuxgoodbye : io mi chiedo come farò quando harry non canterà più determinate canzoni in tour veramente mi sento male solo all’id… - imrrickyy : @dreaminhogvarts Non c'entra niente Sainz, dovevano semplicemente lasciare fuori anche Leclerc e mettere solo le slick ad entrambi -

Nancy Pelosi, marito Paul arrestato in California/ 'Guida in stato di ebbrezza' Al momento, comunque, non sono disponibili dettagli sull'incidente e non è chiaro se Pelosi stesse guidando da solo quando è stato arrestato. Texas, strage scuola: polizia bloccò irruzione forze ... Roma: questa la cifra richiesta per Zaniolo 1 Decisivo nella vittoria della Conference League ma comunque non sicuro di rimanere nella Roma. Nicolò Zaniolo potrebbe davvero lasciare i giallorossi ma solo per un'offerta superiore a 40 milioni di euro. Questo ciò che scrive oggi il Corriere dello Sport . Corriere dello Sport Jai, vincitore valoroso di un Giro non memorabile Se Jai ride, Richard può piangere, anche solo al pensiero di aver lasciato a bocca asciutta i tantissimi tifosi che aspettavano di ripetere oggi a Verona la grande festa di tre anni fa. Non ci saremmo ... Jeep in vendita Soveria Mannelli Attenzione solo contatto telefonico 328-1088737 solo in orari di ufficio 09:00-13:00 e 15:00-19:30!no anonimi,non rispondiamo a e-mail e SMS!Chiusi Sabato ... Al momento, comunque,sono disponibili dettagli sull'incidente eè chiaro se Pelosi stesse guidando daquando è stato arrestato. Texas, strage scuola: polizia bloccò irruzione forze ...1 Decisivo nella vittoria della Conference League ma comunquesicuro di rimanere nella Roma. Nicolò Zaniolo potrebbe davvero lasciare i giallorossi maper un'offerta superiore a 40 milioni di euro. Questo ciò che scrive oggi il Corriere dello Sport . Fiorentina, non solo Bellanova: gli obiettivi Se Jai ride, Richard può piangere, anche solo al pensiero di aver lasciato a bocca asciutta i tantissimi tifosi che aspettavano di ripetere oggi a Verona la grande festa di tre anni fa. Non ci saremmo ...Attenzione solo contatto telefonico 328-1088737 solo in orari di ufficio 09:00-13:00 e 15:00-19:30!no anonimi,non rispondiamo a e-mail e SMS!Chiusi Sabato ...