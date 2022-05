Non solo Conference, i Friedkin vincono anche a Cannes (Di domenica 29 maggio 2022) Settimana fantastica per Dan Friedkin e il figlio Ryan: il magnate texano (di origini californiane) proprietario e presidente della Roma, tre giorni dopo aver vinto la Conference League conquista anche la Palma d'oro a Cannes. Friedkin possiede infatti la «Neon», casa di distribuzione cinematografica Usa che porterà negli Usa il film "Triangle of sadness", scritto e diretto da Ruben Ostlund, pellicola satirica che ha vinto Cannes e ha tra gli "executive producers" proprio Dan e Ryan Friedkin, proprietari della Roma. Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Settimana fantastica per Dane il figlio Ryan: il magnate texano (di origini californiane) proprietario e presidente della Roma, tre giorni dopo aver vinto laLeague conquistala Palma d'oro apossiede infatti la «Neon», casa di distribuzione cinematografica Usa che porterà negli Usa il film "Triangle of sadness", scritto e diretto da Ruben Ostlund, pellicola satirica che ha vintoe ha tra gli "executive producers" proprio Dan e Ryan, proprietari della Roma.

