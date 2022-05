"Non l'ha detto". L'incontro sull'aereo tra Salvini e Draghi. Indiscreto: cosa ha taciuto il leader della Lega (Di domenica 29 maggio 2022) Matteo Salvini e Mario Draghi si sarebbero incrociati su un volo Roma-Milano solo qualche giorno fa. Come riporta la Stampa, in questo incontro ad alta quota, a quanto pare il leader leghista non non ha fatto alcun riferimento al "piano Mosca", ovvero all'idea di fare un viaggio in Russia come mediatore per un accordo di pace. La notizia, anticipata proprio da LaStampa, comincia a correre. Salvini intanto, in volo con Draghi, tace. Di fatto Salvini, poco prima di incontrare Draghi in aeroporto e poi in volo, aveva, a quanto pare, organizzato la trasferta con scali pianificati. In serata, dopo il volo da Roma e Milano, si attivano gli staff del premier e quello di Salvini. Da palazzo Chigi fanno sapere che il viaggio "può creare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Matteoe Mariosi sarebbero incrociati su un volo Roma-Milano solo qualche giorno fa. Come riporta la Stampa, in questoad alta quota, a quanto pare illeghista non non ha fatto alcun riferimento al "piano Mosca", ovvero all'idea di fare un viaggio in Russia come mediatore per un accordo di pace. La notizia, anticipata proprio da LaStampa, comincia a correre.intanto, in volo con, tace. Di fatto, poco prima di incontrarein aeroporto e poi in volo, aveva, a quanto pare, organizzato la trasferta con scali pianificati. In serata, dopo il volo da Roma e Milano, si attivano gli staff del premier e quello di. Da palazzo Chigi fanno sapere che il viaggio "può creare un ...

Advertising

pbersani : Alessandria. La destra è corporativa fuori da ogni decenza. In piena pandemia hanno detto no ai tamponi nelle paraf… - PietroMazzara : 28 maggio 2003: la sesta con il #Milan contro la #Juventus e la fine del detto “un maiale non può allenare” 28 mag… - RaiNews : 'Gesù ascende al Cielo, ma non ci lascia soli' ha detto il Pontefice al termine dell'Angelus, invitando fedeli e co… - StefyB85 : @schiva_questa @ferris60 Non è assolutamente detto, certo esiste la possibilità, ma non è una certezza. Gli animali… - FerraraLiberato : @P3LUSO_C1RO Mai detto che non sia un buon allenatore. Ma a Napoli ha fatto disastri -