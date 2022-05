"Non ho parole, una cosa del genere...": il velenosissimo team radio di Leclerc prima di lasciare la monoposto (Di domenica 29 maggio 2022) Charles Leclerc è un fiume in piena. Dopo il pasticcio ai box che gli è costato la gara ha deciso di sfogarsi. Dal muretto aveva ricevuto l'indicazione di rientrare, poi quando si trovava già in pit lane ha avuto l'ordine di restare fuori: troppo tardi. Il pilota monegasco si è ritrovato contemporaneamente al box con Carlos Sainz con il relativo caos che ne è derivato. Una gara buttata all'aria e un quarto posto che è utile solo a Verstappen che può allungare nella classifica mondiale. Già mentre si trovava fermo al box, Leclerc avrebbe urlato al team radio: "Ma che cosa avete fatto", andando su tutte le furie. Ma è a gara finita, quando è stato sancito che l'errore di strategia della Rossa è costato il Gp al pilota (ricordiamo che partiva dalla pole con lo scudo dietro di Sainz). E così ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Charlesè un fiume in piena. Dopo il pasticcio ai box che gli è costato la gara ha deciso di sfogarsi. Dal muretto aveva ricevuto l'indicazione di rientrare, poi quando si trovava già in pit lane ha avuto l'ordine di restare fuori: troppo tardi. Il pilota monegasco si è ritrovato contemporaneamente al box con Carlos Sainz con il relativo caos che ne è derivato. Una gara buttata all'aria e un quarto posto che è utile solo a Verstappen che può allungare nella classifica mondiale. Già mentre si trovava fermo al box,avrebbe urlato al: "Ma cheavete fatto", andando su tutte le furie. Ma è a gara finita, quando è stato sancito che l'errore di strategia della Rossa è costato il Gp al pilota (ricordiamo che partiva dalla pole con lo scudo dietro di Sainz). E così ...

