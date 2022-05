Nintendo Switch sale a bordo del tram Febal Casa per la Milano Design Week

Leggi su tuttotek

(Di domenica 29 maggio 2022) Sarà possibile provare Mario Kart 8 Deluxe e il nuovissimo Mario Strikers: Battle League Football persulNella settimana del Fuorisalone 2022,uniscono le forze per ospitare i visitatori durante gli spostamenti nelle zone centrali di, in occasione dell’attesissimo evento all’insegna delche animerà la città per sette giorni. Dal 6 al 12 giugno, girando per le principali vie del capoluogo meneghino, sarà infatti possibile incontrare e salire adi undavvero speciale, completamente personalizzato e allestito come l’interno del salotto di unamoderna e arredata con un occhio di ...