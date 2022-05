Nepal, un aereo con a bordo 22 persone è scomparso dai radar. Ministero dell’Interno: “Alla ricerca del velivolo, ma visibilità scarsa” (Di domenica 29 maggio 2022) Un aereo passeggeri della compagnia Tara Air, diretto in una zona montuosa del Nepal, è scomparso dai radar: viaggia con 22 persone a bordo. A diffondere la notizia è stato il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula, che in una nota ha dichiarato che “un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”, specificando che a bordo del velivolo, un bimotore a elica Twin Otter, si trovano 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. La città di Jomson, a ovest di Kathmandu, è una destinazione di trekking dell’Himalaya piuttosto popolare e dista circa 20 minuti di aereo da Pokhara. L’aereo scomparso era decollato dAlla città occidentale del Nepal, Pokhara, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Unpasseggeri della compagnia Tara Air, diretto in una zona montuosa del, èdai: viaggia con 22. A diffondere la notizia è stato il portavoce della Tara Air, Sudarshan Bartaula, che in una nota ha dichiarato che “un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”, specificando che adel, un bimotore a elica Twin Otter, si trovano 19 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio. La città di Jomson, a ovest di Kathmandu, è una destinazione di trekking dell’Himalaya piuttosto popolare e dista circa 20 minuti dida Pokhara. L’era decollato dcittà occidentale del, Pokhara, ...

