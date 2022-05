Nel Lazio ospedali in crisi nera. La soluzione? Medici “in affitto” da fuori Regione (Di domenica 29 maggio 2022) Si sta aggravando la carenza di camici bianchi (ne mancano 357) nei Pronto soccorso laziali, costretti a chiamare i «soccorsi» da fuori Regione: Piemonte ed Emilia Romagna. Al Grassi di Ostia mancano, infatti, 10 Medici: l'Asl Roma 3, che sta coprendo i turni solo grazie all'ingaggio di specializzandi e laureati-abilitati, ha indetto un avviso di mobilità nazionale per «colmare la severa carenza di personale», visto che nel Lazio non ci sono più graduatorie aperte dove poter attingere. Ma, nell'attesa, l'Asl ha anche appaltato ad una società di Cuneo un «progetto per il servizio di analisi e supporto alla organizzazione delle attività di emergenza e Pronto Soccorso prodotta dalla srl Fucina Sanità» per una spesa di 59.780 euro. Ma, se la Roma 3 affida alla consulenza di una società privata piemontese la ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Si sta aggravando la carenza di camici bianchi (ne mancano 357) nei Pronto soccorso laziali, costretti a chiamare i «soccorsi» da: Piemonte ed Emilia Romagna. Al Grassi di Ostia mancano, infatti, 10: l'Asl Roma 3, che sta coprendo i turni solo grazie all'ingaggio di specializzandi e laureati-abilitati, ha indetto un avviso di mobilità nazionale per «colmare la severa carenza di personale», visto che nelnon ci sono più graduatorie aperte dove poter attingere. Ma, nell'attesa, l'Asl ha anche appaltato ad una società di Cuneo un «progetto per il servizio di analisi e supporto alla organizzazione delle attività di emergenza e Pronto Soccorso prodotta dalla srl Fucina Sanità» per una spesa di 59.780 euro. Ma, se la Roma 3 affida alla consulenza di una società privata piemontese la ...

