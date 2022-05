Nel 2021 il 40% delle attivazioni di nuove PEC è frutto dell’iniziativa di privati cittadini

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 29 maggio 2022) In Italia è boom di PEC. Ogni giorno – secondo i dati riportati da AgID (Agenzia per l’Italia digitale) rispetto alle statistiche di utilizzo della PEC – in Italia vengono inviati 7 milioni di messaggi. Nelsono stati registrati 14 milioni di indirizzi attivi per un totale di 2 miliardi e mezzo di messaggi inviati. Solo nel– ed è uno dei dati che sorprende di più – l’attivazione di caselle PEC da parte diha rappresentato il 40% del totale. L’utilizzo della PEC in Italia, quindi, è in decisa espansione e l’andamento non può che proseguire se si considera che, a breve, tutti ipotranno eleggere un proprio domicilio digitale. LEGGI ANCHE >>> La funzione ricerca nei DM di Twitter è diventata molto più specifica PEC in Italia e domicilio digitale: la spinta ...