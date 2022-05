Nasce Ovunque Mobile, il nuovo operatore virtuale italiano (Di domenica 29 maggio 2022) Un nome che è tutto un programma: Ovunque Mobile. Si tratta di un nuovo MVNO, ossia un operatore Mobile virtuale, creato dall’azienda veneta Axera, che di recente ha rilasciato qualche notizia in più circa questo nuovo operatore. Ovunque Mobile – Computermagazine.itLe notizie relative a questo nuovo MVNO risalgono addirittura al 2019, quando il MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, ha concesso a circa dieci società l’autorizzazione ad operare nel settore della telefonia Mobile. Tra queste società c’era la Axera Spa, che all’epoca si chiamava Interplanet, la quale ha ottenuto dal MISE la licenza per operare come operatore ... Leggi su computermagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Un nome che è tutto un programma:. Si tratta di unMVNO, ossia un, creato dall’azienda veneta Axera, che di recente ha rilasciato qualche notizia in più circa questo– Computermagazine.itLe notizie relative a questoMVNO risalgono addirittura al 2019, quando il MISE, Ministero per lo Sviluppo Economico, ha concesso a circa dieci società l’autorizzazione ad operare nel settore della telefonia. Tra queste società c’era la Axera Spa, che all’epoca si chiamava Interplanet, la quale ha ottenuto dal MISE la licenza per operare come...

