Napoli-Sirigu, il portiere accetterebbe di fare l’alternativa (Di domenica 29 maggio 2022) Salvatore Sirigu accetterebbe di buon grado di essere il secondo portiere del Napoli. Da giorni ormai si discute della situazione portieri in casa Napoli. Alex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 29 maggio 2022) Salvatoredi buon grado di essere il secondodel. Da giorni ormai si discute della situazione portieri in casa. Alex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, come secondo portiere piace Consigli, ma Sirigu è un nome più concreto - sscalcionapoli1 : Repubblica – Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero -