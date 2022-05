Napoli - Sirigu, il portiere accetterebbe di fare l'alternativa (Di domenica 29 maggio 2022) Dal quotidiano si legge: 'Meret acquistato nel 2018 non accetterebbe un'altra annata da comprimario e chiederebbe di andare a giocare altrove per rilanciare la sua carriera. Il Napoli dunque dovrebbe ... Leggi su forzazzurri (Di domenica 29 maggio 2022) Dal quotidiano si legge: 'Meret acquistato nel 2018 nonun'altra annata da comprimario e chiederebbe di andare a giocare altrove per rilanciare la sua carriera. Ildunque dovrebbe ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, come secondo portiere piace Consigli, ma Sirigu è un nome più concreto - sscalcionapoli1 : Repubblica – Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il Napoli valuta Sirigu come secondo portiere, arriverebbe a parametro zero -