Napoli, era già stato condannato per omicidio l'uomo che ha sparato a quattro ragazzi a Qualiano (Di domenica 29 maggio 2022) Nel 2006, quando aveva 20 anni, il 37enne aveva ucciso suo suocero dopo una lite. Ieri sera ha usato una pistola sottratta ad una guardia giurata. SI sospetta un caso di vendetta Leggi su tg.la7 (Di domenica 29 maggio 2022) Nel 2006, quando aveva 20 anni, il 37enne aveva ucciso suo suocero dopo una lite. Ieri sera ha usato una pistola sottratta ad una guardia giurata. SI sospetta un caso di vendetta

Pubblicità

Kriste2013 : @Nlove1926 @monelloevoluto @FerraraLiberato Se Ghoulam era un terzino del Napoli allora mi spieghi Percy 'era bisog… - GerriLiu5 : RT @sabripillot: Il proprietario di casa di #MarioPaciolla in Colombia racconta: “Solitamente, quando rincasavo da lavoro trovavo Mario aff… - Tranviereincaz1 : RT @sabripillot: Il proprietario di casa di #MarioPaciolla in Colombia racconta: “Solitamente, quando rincasavo da lavoro trovavo Mario aff… - Elena89Friendf : @marco_rogerio_ 'Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori. Se non ab… - NapoliAddict : Immobile, l'agente sbotta: 'Vittoria Europeo anche merito suo. Per qualcuno Ancelotti era bollito' #Napoli… -