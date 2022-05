Napoli-Barcellona, clamorosa ipotesi di mercato: scambio in vista? (Di domenica 29 maggio 2022) Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly. Sebbene il centrale senegalese sia in attesa di una proposta di rinnovo da parte della società partenopea, il club catalano farà comunque un tentativo. L'idea... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 29 maggio 2022) Ilvuole Kalidou Koulibaly. Sebbene il centrale senegalese sia in attesa di una proposta di rinnovo da parte della società partenopea, il club catalano farà comunque un tentativo. L'idea...

RafAuriemma : Il Comandante #Koulibaly ha comunicato al suo agente #Ramadani che non andrà alla #Juventus per il rispetto che nut… - Pall_Gonfiato : Napoli-Barcellona, clamorosa ipotesi di mercato: scambio in vista? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALLA SPAGNA - Il Barcellona punta Koulibaly, Pjanic potrebbe essere inserito nell'affare - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - ValePieraccini : RT @JManiaSite: #Koulibaly in scadenza con il #Napoli: il difensore accostato a #Juventus e #Barcellona, l’agente risponde ufficialmente ht… -