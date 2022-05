(Di domenica 29 maggio 2022) Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - "Lamia, ho fatto un'ottima partenza, poi sono stato superato, perdevo il posteriore, avevo le Ducati davanti, ma alla fine ce l'ho fatta. Mi sono detto 'Non ho nulla da perdere'. Abbiamo fatto qualche modifica, le scelte si sono rivelate giuste, sono felicissimo dial. In Francia è la festamamma, le faccio gli auguri". Così il pilotaYamaha Fabiocommenta il suo secondo posto nel Gp d'Italia che gli permette di mantenere la leadership nella classifica mondiale.

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: GP Italia. Quartararo 'La miglior gara della mia carriera' - TV7Benevento : Motomondiale: Quartararo, 'miglior gara della carriera, felice di aver girato al meglio' - - tuttosport : #MotoGp, al #Mugello trionfano l'Italia e la #Ducati: vince #Bagnaia davanti a #Quartararo ?? - zazoomblog : Motomondiale: Gp Italia Bagnaia trionfa al Mugello davanti a Quartararo (2) - #Motomondiale: #Italia #Bagnaia - sportface2016 : Motomondiale GP d’Italia, #Quartararo: “La miglior gara della mia carriera” -

Il mio passo non era troppo più lento die Bagnaia, bisogna essere più aggressivi nei sorpassi. Sono felicissimo del podio, anche se volevo di più". Lo ha detto Aleix Espargaro, pilota ...Lo ha detto Fabio, pilota della Yamaha, dopo il secondo posto nel Gran Premio d'Italia di MotoGP. - Foto LivePhotoSport - . spf/xd6/pc/red 29 - Mag - 22 15:19 29 maggio 2022'Ancora deluso dalle qualifiche di ieri, ma ho dato tutto il possibile' SCARPERIA (ITALPRESS) - 'Questa è la gara di casa per il mio team, ...Alyoska Costantino | Dopo due gare magrissime per gli italiani in Moto2 e Moto3, per questo GP Italia 2022 serviva una rivincita ed è arrivata per mano, ...