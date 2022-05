Motomondiale | GP Italia Bastianini ' Peccato | avremmo potuto fare bene'

(Di domenica 29 maggio 2022) "Cercheremo di imparare dagli errori commessi per non commetterne più" FIRENZE - "E' unessere usciti perché avevamo un bel ritmo e riuscivo ad andare forte. Purtroppo, sono stato risucchiato ...

Lo ha detto Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, dopo la vittoria nel Gran Premio d'di MotoGP. - Foto LivePhotoSport - . spf/xd6/pc/red 29 - Mag - 22 15:19 29 maggio 2022Lo ha detto Aleix Espargaro, pilota dell'Aprilia, dopo il terzo posto nel Gran Premio d'di MotoGP. - Foto LivePhotoSport - . spf/xd6/pc/red 29 - Mag - 22 15:22 29 maggio 2022'Cercheremo di imparare dagli errori commessi per non commetterne più' FIRENZE (ITALPRESS) - 'E' un peccato essere usciti perché avevamo un bel ...In Francia è la festa della mamma, le faccio gli auguri". Così il pilota della Yamaha Fabio Quartararo commenta il suo secondo posto nel Gp d'Italia che gli permette di mantenere la leadership nella ...