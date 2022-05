Motomondiale: Gp Italia, Bagnaia trionfa al Mugello davanti a Quartararo (Di domenica 29 maggio 2022) Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa nel Gp d'Italia al Mugello nella classe MotoGp. Il portacolori della Ducati si impone davanti al leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo. A completare il podio l'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro. Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - Francesco 'Pecco'nel Gp d'alnella classe MotoGp. Il portacolori della Ducati si imponeal leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio. A completare il podio l'Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro.

