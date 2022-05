Motomondiale: Gp Italia, Acosta vince in Moto2 e Arbolino 4° (Di domenica 29 maggio 2022) Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - Pedro Acosta vince il Gp d'Italia nella classe Moto2. Il 18enne spagnolo si impone in solitaria davanti allo statunitense Joe Roberts e al giapponese Ai Ogura. Quarto posto per il migliore dei piloti Italiani Tony Arbolino. Celestino Vietti, oggi costretto al ritiro per un problema meccanico a tre giri dal termine, viene agganciato da Ogura in vetta alla classifica mondiale con 108 punti. Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - Pedroil Gp d'nella classe. Il 18enne spagnolo si impone in solitaria davanti allo statunitense Joe Roberts e al giapponese Ai Ogura. Quarto posto per il migliore dei pilotini Tony. Celestino Vietti, oggi costretto al ritiro per un problema meccanico a tre giri dal termine, viene agganciato da Ogura in vetta alla classifica mondiale con 108 punti.

