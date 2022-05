Motomondiale | Bagnaia | ' felice di aver vinto a casa | è una sensazione bellissima'

(Di domenica 29 maggio 2022) Scarperia, 29 mag. -(Adnkronos) - "Vittoria incredibile, ringrazio tutti per il lavoro svolto. Siamo stati forti anche settimana scorsa, ma poi abbiamo avuto un po' di sfortuna. Sono felicissimo didavanti a nostri tifosi, è una". Queste le parole a caldo di Francesco 'Pecco'dopo la vittoria nel Gp d'Italia al Mugello.

ROMA - " Quest'anno il campionato è bellissimo e combattuto,e Bastianini stanno facendo paura , Luca Marini e Marco Bezzecchi sanno andando forte. La Ducati e la Aprilia la stanno facendo da padrone, l'Italia è super protagonista in MotoGp " . ...Ordine di arrivo (in aggiornamento)Quartararo Aleix Espargaro“Pecco” Bagnaia ha vinto il Gp d'Italia della Classe MotoGp al Mugello. Dietro al pilota Ducati si è piazzata la Yamaha di Fabio Quatararo e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Quartararo rimane in testa al ...Sono felicissimo di aver vinto a casa davanti a nostri tifosi, è una sensazione bellissima”. Queste le parole a caldo di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo la vittoria nel Gp d’Italia al Mugello.