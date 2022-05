MotoGP Mugello | le pagelle | Bagnaia solista | Quartararo argento vivo Bezzecchi lottatore

Advertising

btsportmotogp : Mr. MotoGP, Valentino Rossi! ???? Retiring the iconic No.46 at Mugello. #ItalianGP - SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - icetrue18 : RT @VikyBorgomeo: #italianGp #motogp #Mugello #mugelloGp Il dominio di #Bagnaia - simcopter : RT @rtl1025: ??? Francesco #Bagnaia su #Ducati vince l'#ItalianGP. Al #Mugello l'italiano trionfa davanti a Fabio #Quartararo su #Yamaha e A… -

... intervistato da Sky Sport , ha parlato così della situazione attuale nel Mondiale 2022 didurante il Gran Premio d'Italia , ottavo appuntamento stagionale. Il Dottore, presente alper ..., le pagelle: Bagnaia solista, Quartararo argento vivo. Bezzecchi lottatore Quarto posto per il francese della Ducati Johann Zarco che si lascia alle spalle il duo del team VR46 Marco ...Aleix Espargarò non può che sorridere dopo aver conquistato il terzo posto nel Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato del Mugello, infatti, il portacolori ...Peccò Bagnaia ha vinto il Gp d’Italia della Classe MotoGp al Mugello. Dietro al pilota Ducati si è piazzata la Yamaha di Fabio Quatararo e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Quartararo rimane in testa al ...