MotoGP | Marco Bezzecchi | “Questo fine settimana è stato fatto un lavoro strepitoso”

Marco Bezzecchi ha espresso il suo parere al termine del Gran Premio d'Italia, ottava competizione del Mondiale F1 2022. Il portacolori del VR46, in prima fila nelle qualifiche di ieri, ha concluso al quinto posto alle spalle del francese Johann Zarco (Ducati) e dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia). Il romagnolo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport nel post gara: "Ci siamo davvero divertiti, abbiamo spaccato! Conoscere la pista aiuta rispetto ad altre occasioni, ma in generale abbiamo lavorato bene per tutto il weekend. L'ex protagonista del Mondiale Moto2 ha concluso affermando: "Questo fine settimana è stato fatto un lavoro strepitoso. Io mi sono trovato bene da subito. La qualifica è stata perfetta, poi in gara ho dato tutto"

