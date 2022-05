MotoGp Italia, Bagnaia trionfa al Mugello (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia trionfa nel Gp d’Italia al Mugello nella classe MotoGp. Il portacolori della Ducati si impone davanti al leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo. A completare il podio l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro. Quarto posto per il francese della Ducati Johann Zarco che si lascia alle spalle il duo del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. A completare la top ten il sudafricano Brad Binder (Ktm) settimo davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda), al portoghese Miguel Oliveira (Ktm) e allo spagnolo Marc Marquez (Honda). Nella classifica iridata Quartararo è al comando con 122 punti, 8 in più di Espargaro e 28 in più di Enea Bastianini, oggi caduto a metà gara quando era sesto. Quarto Bagnaia a 41 lunghezze dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’nel Gp d’alnella classe. Il portacolori della Ducati si impone davanti al leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo. A completare il podio l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro. Quarto posto per il francese della Ducati Johann Zarco che si lascia alle spalle il duo del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. A completare la top ten il sudafricano Brad Binder (Ktm) settimo davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda), al portoghese Miguel Oliveira (Ktm) e allo spagnolo Marc Marquez (Honda). Nella classifica iridata Quartararo è al comando con 122 punti, 8 in più di Espargaro e 28 in più di Enea Bastianini, oggi caduto a metà gara quando era sesto. Quartoa 41 lunghezze dal ...

SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? PECCOOO CONQUISTA IL MUGELLO ? Peccato per Bastianini, ottimo Diablo Risultati ? - Eurosport_IT : PECCO D'ITALIA!!! ?????? #Bagnaia | #ItalianGP | #MotoGP - AggioValentino : Come già scritto due settimane fa, la vittoria era obbligatoria per continuare a sognare. Quartararo si è confermat… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: LIVE MotoGP Mugello: Bagnaia trionfa su Quartararo! Podio Aleix Espargaro -