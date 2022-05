MotoGP, GP Italia: gli highlights della gara (Di domenica 29 maggio 2022) Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gp del Mugello di MotoGP, davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargaro. Guarda gli highlights della gara Leggi su video.gazzetta (Di domenica 29 maggio 2022) Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gp del Mugello di, davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargaro. Guarda gli

Advertising

SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? PECCOOO CONQUISTA IL MUGELLO ? Peccato per Bastianini, ottimo Diablo Risultati ? - Eurosport_IT : PECCO D'ITALIA!!! ?????? #Bagnaia | #ItalianGP | #MotoGP - paoloangeloRF : Il racconto della gara del Mugello - alicejuvelove : RT @SkySportMotoGP: ?? PECCOOO CONQUISTA IL MUGELLO ? Peccato per Bastianini, ottimo Diablo Risultati ? -