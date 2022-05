MotoGP, GP Italia 2022. Griglia di partenza pazza, gara imprevedibile! Unica certezza, Ducati moto da battere (Di domenica 29 maggio 2022) Il motomondiale si appresta a vivere uno degli appuntamenti più spettacolari in assoluto della propria stagione, ovvero il Gran Premio d’Italia. Non lo si dice per partigianeria o sciovinismo, bensì perché oggettivamente ci sono ben pochi tracciati dove ammirare le motoGP sfrecciare in piena velocità è soddisfacente come al Mugello. Forse solo Assen può reggere il confronto, seppur con i dovuti distinguo legati al contesto e alle caratteristiche dello stesso. Cosa dobbiamo aspettarci dall’odierna gara di motoGP? La verità è che nessuno può saperlo! La ragione è semplicissima, in quanto il meteo ballerino ha generato una Griglia di partenza assolutamente inattesa. L’Unica certezza è che la ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Ilmondiale si appresta a vivere uno degli appuntamenti più spettacolari in assoluto della propria stagione, ovvero il Gran Premio d’. Non lo si dice per partigianeria o sciovinismo, bensì perché oggettivamente ci sono ben pochi tracciati dove ammirare lesfrecciare in piena velocità è soddisfacente come al Mugello. Forse solo Assen può reggere il confronto, seppur con i dovuti distinguo legati al contesto e alle caratteristiche dello stesso. Cosa dobbiamo aspettarci dall’odiernadi? La verità è che nessuno può saperlo! La ragione è semplicissima, in quanto il meteo ballerino ha generato unadiassolutamente inattesa. L’è che la ...

