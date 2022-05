MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sono felicissimo di aver vinto a casa davanti a nostri tifosi”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) Un grandeal Mugello. Il pilota piemontese della Ducati hail GP d’Italia, round del Mondiale 2022 di. Pecco ha impresso il proprio marchio, riscattando la caduta di Le Mans (Francia), a precedere di 0.635 il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e di 1.983 lo spagnolo Aleix Espargaró (Aprilia). Una vittoria in fuga quella diche, dopo una partenza non positiva, ha messo in atto una grande rimonta e si è meritato il successo di questa prova, importante anche in ottica iridata. Il piemontese è quarto a -41 da un Quartararo straordinario oggi, visti i limiti della Yamaha. Il transalpino ora comanda con 122 punti con 8 lunghezze di margine su Aleix Espargaró e 28 su Enea Bastianini, oggi caduta. “Incredibile. Ringrazio tutti per il lavoro svolto. Siamo stati forti ...