MotoE | GP Italia | Matteo Ferrari torna alla vittoria in Gara 2 - News

(Di domenica 29 maggio 2022) Dopo unadel sabato in cui il leader di campionato Dominque Aegerter ha avuto la meglio sul resto del gruppo in volata, in2 dellasul circuito del Mugello è statoa ...

P300it : MotoE | GP Italia 2022, Gara 2: Matteo Ferrari torna a vincere al Mugello ? di Alyoska Costantino ??… - motosprint : #MotoE, #GPItalia: #MatteoFerrari torna alla vittoria in Gara 2 ?? - F1inGenerale_ : MotoE | GP Italia – Gara2: Ferrari vince su un rimontante Aegerter - bonosjrvm : Resultado MOTOGP: carrera GP Italia Mugello 29-5-2022 #ItalianGP #MotoGP #Moto2 #Moto3 #MotoE #Race #Mugello… - CrazyWheels1 : MotoE GP Italia 2022 risultati -

in Gara 2 della MotoE sul circuito del Mugello è stato Matteo Ferrari a chiudere davanti a tutti. Subito dopo la fine del GP d'Italia della MotoGP, infatti, scenderanno in pista le MotoE. Il portacolori del team Gresini, campione 2019 della serie elettrica, vince al Mugello davanti al leader di campionato Dominique Aegerter. Out nelle battute iniziali Mattia Casadei