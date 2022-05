Motociclista muore durante una gara sportiva

(Di domenica 29 maggio 2022) Incidente mortale per undi 53 anni che ha perso la vitaunaper il Campionato Europeo e Italiano Velocità in Salita di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Immediato l’intervento dei sanitari...

Advertising

Nazione_Arezzo : Muore in moto a 53 anni durante una gara sportiva - rep_torino : Colpito da un malore, motociclista muore durante un raduno nel Cuneese [aggiornamento delle 16:49] - toscanamedianew : Centauro muore durante la cronoscalata Lo Spino - qn_lanazione : Muore in moto a 53 anni durante una gara sportiva - rep_torino : Colpito da un malore, motociclista muore durante un raduno nel Cuneese [aggiornamento delle 15:54] -

E' successo a Pieve Santo Stefano (Arezzo). L'uomo era di PelagoDramma durante un raduno di moto in Val Tanaro: un partecipante è morto forse per un malore. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno nella zona Bric della biscia, nel comune di Nucetto nell'...Un 53enne in sella alla sua moto è morto durante la gara dello Spino a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. Il fatto è accaduto alle 15 e ha ...PIEVE SANTO STEFANO (AREZZO) – Aveva 53 anni e risiedeva a Pelago: è morto in un incidente durante la cronoscalata ... il 36enne è stato soccorso e trasportato in ospedale. Il motociclista, residente ...