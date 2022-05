Moto3: Sergio Garcia vince al Mugello, 4° Andrea Migno, cade Dennis Foggia (Di domenica 29 maggio 2022) Un epilogo amaro per Dennis Foggia il GP d’Italia, round del Mondiale 2022 di Moto3. Sul tracciato del Mugello lo spagnolo Sergio Garcia (Valresa GasGas Aspar Team) si è imposto davanti al compagno di squadra Izan Guevara e al giapponese della Honda Leopard Racing Tatsuki Suzuki (+0.133). Un arrivo condizionato da una penalità nei confronti di Guevara che, tagliando per primo il traguardo, credeva di aver vinto, salvo poi apprendere della sanzione per aver oltrepassato i limiti della pista. Amarezza per Foggia perché il centauro romano della Honda Leopard Racing aveva il passo migliore di tutti e a dieci giri dalla fine stava scavando un solco importante. Poi, in uscita dalla Casanova-Savelli, l’anteriore l’ha tradito e la corsa è finita. A completare il quadro nella ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Un epilogo amaro peril GP d’Italia, round del Mondiale 2022 di. Sul tracciato dello spagnolo(Valresa GasGas Aspar Team) si è imposto davanti al compagno di squadra Izan Guevara e al giapponese della Honda Leopard Racing Tatsuki Suzuki (+0.133). Un arrivo condizionato da una penalità nei confronti di Guevara che, tagliando per primo il traguardo, credeva di aver vinto, salvo poi apprendere della sanzione per aver oltrepassato i limiti della pista. Amarezza perperché il centauro romano della Honda Leopard Racing aveva il passo migliore di tutti e a dieci giri dalla fine stava scavando un solco importante. Poi, in uscita dalla Casanova-Savelli, l’anteriore l’ha tradito e la corsa è finita. A completare il quadro nella ...

