Moto3, risultati warm-up GP Italia: Oncu mette paura a tutti, lontano Foggia con qualche linea di febbre (Di domenica 29 maggio 2022) Deniz Oncu mette paura a tutti al termine del warm-up del Gran Premio d’Italia per quanto riguarda il Mondiale Moto3 2022. Il turco, autore ieri della pole-position, ha dominato la scena con nove decimi di vantaggio sul resto della concorrenza che non ha preso rischi su un tracciato umido dopo la pioggia che puntualmente è arrivata nella notte. Il giapponese Ryusei Yamanaka (Max Racing) si colloca al secondo posto davanti allo spagnolo Izan Guevara (Aspar) ed all’indonesiano Mario Aji (Honda Asia). L’iberico Carlos Tatay (Prüstel GP) completa la Top5 precedendo con oltre due secondi di ritardo il connazionale David Munoz (Boé SKX) ed il brasiliano Diogo Moreira (KTM Ajo). Lontani gli Italiani al termine di un turno poco indicativo. ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Denizal termine del-up del Gran Premio d’per quanto riguarda il Mondiale2022. Il turco, autore ieri della pole-position, ha dominato la scena con nove decimi di vantaggio sul resto della concorrenza che non ha preso rischi su un tracciato umido dopo la pioggia che puntualmente è arrivata nella notte. Il giapponese Ryusei Yamanaka (Max Racing) si colloca al secondo posto davanti allo spagnolo Izan Guevara (Aspar) ed all’indonesiano Mario Aji (Honda Asia). L’iberico Carlos Tatay (Prüstel GP) completa la Top5 precedendo con oltre due secondi di ritardo il connazionale David Munoz (Boé SKX) ed il brasiliano Diogo Moreira (KTM Ajo). Lontani glini al termine di un turno poco indicativo. ...

