Moto3, risultati e ordine di arrivo GP Italia Mugello 2022: vince Garcia, caduto Foggia (Di domenica 29 maggio 2022) Sergio Garcia vince il GP d’Italia 2022 della Moto3. Il pilota spagnolo si impone sul circuito del Mugello e allunga in classifica. Beffato Izan Guevara, che taglia il traguardo in prima posizione ma all’ultimo giro viene penalizzato per essere andato sul verde (‘Track Limits’) e si deve accontentare della seconda piazza. Terza posizione per Tatsuki Suzuki, capace di recuperare dopo un long lap penalty e una partenza non eccezionale. Quarta posizione per Andrea Migno, capace di recuperare dodici posizioni dalla partenza, mentre Riccardo Rossi è sesto. Tra i primi dieci anche Elia Bartolini e Matteo Bertelle, rispettivamente ottavo e nono. Grande rammarico per Dennis Foggia, che prende subito il comando della gara ma incappa in una caduta a dieci giri dalla fine. Di ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Sergioil GP d’della. Il pilota spagnolo si impone sul circuito dele allunga in classifica. Beffato Izan Guevara, che taglia il traguardo in prima posizione ma all’ultimo giro viene penalizzato per essere andato sul verde (‘Track Limits’) e si deve accontentare della seconda piazza. Terza posizione per Tatsuki Suzuki, capace di recuperare dopo un long lap penalty e una partenza non eccezionale. Quarta posizione per Andrea Migno, capace di recuperare dodici posizioni dalla partenza, mentre Riccardo Rossi è sesto. Tra i primi dieci anche Elia Bartolini e Matteo Bertelle, rispettivamente ottavo e nono. Grande rammarico per Dennis, che prende subito il comando della gara ma incappa in una caduta a dieci giri dalla fine. Di ...

