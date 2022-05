Moto2, risultati e ordine di arrivo GP d’Italia Mugello 2022: vince Acosta, si ferma Vietti (Di domenica 29 maggio 2022) Pedro Acosta vince il GP d’Italia 2022 della Moto2. Lo spagnolo della Red Bull KTM Ajo vince con margine la gara sul circuito del Mugello e diventa il pilota più giovane a vincere in Moto2 (18 anni e 4 giorni). Seconda posizione per Joe Roberts, davanti al giapponese Ai Ogura, che balza in testa alla classifica. Problema tecnico per Celestino Vietti, costretto a fermarsi a tre giri dal termine quando era terzo e dunque a cedere la leadership del Mondiale. Di seguito, i risultati e l’ordine di arrivo della gara con la top-10. LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA ordine DI arrivo GP ITALIA 2022 DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Pedroil GPdella. Lo spagnolo della Red Bull KTM Ajocon margine la gara sul circuito dele diventa il pilota più giovane are in(18 anni e 4 giorni). Seconda posizione per Joe Roberts, davanti al giapponese Ai Ogura, che balza in testa alla classifica. Problema tecnico per Celestino, costretto arsi a tre giri dal termine quando era terzo e dunque a cedere la leadership del Mondiale. Di seguito, ie l’didella gara con la top-10. LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATADIGP ITALIADELLA ...

Advertising

sportface2016 : #Moto2 #ItalianGP, risultati e ordine di arrivo: vince #Acosta, #Vietti si ritira - sportli26181512 : Moto2, GP Mugello (Italia): Canet in pole. 4° Vietti, 5° Pasini. HIGHLIGHTS: Oltre la top ten nella prima giornata… - sportface2016 : #Moto2 #ItalianGP 2022, risultati e classifica qualifiche: la griglia di partenza, #Canet in pole. Quarto #Vietti - RobertaFazio7 : RT @SkySportMotoGP: ?? CANET FIRMA LA POLE IN #MOTO2 ?? Ma che Pasini! Si piazza quinto ? I risultati sono su - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota riminese scatterà dalla seconda fila alle spalle di Vietti - https://t… -