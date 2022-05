Moto Gp 2022: Bagnaia trionfa al Mugello. Rimonta da applausi, tifosi in delirio (Di domenica 29 maggio 2022) tifosi in delirio per lui: Francesco Bagnaia, detto Pecco, ha vinto il Gran Premio d'Italia nella classe regina della due ruote facendo impazzire di gioia i tifosi accorsi sul circuito toscano, ormai senza più il mito di Valentino Rossi. Una Rimonta da applausi, la sua, per riprendersi il Mugello e tornare in lotta per il Mondiale della MotoGp 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 29 maggio 2022)inper lui: Francesco, detto Pecco, ha vinto il Gran Premio d'Italia nella classe regina della due ruote facendo impazzire di gioia iaccorsi sul circuito toscano, ormai senza più il mito di Valentino Rossi. Unada, la sua, per riprendersi ile tornare in lotta per il Mondiale dellaGpL'articolo proviene da Firenze Post.

