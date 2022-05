Morto Bo Hopkins | il cattivo di Hollywood

(Di domenica 29 maggio 2022) Si è spento a 84 anni l'indimenticabile protagonista di American Graffiti, Bo. Era ricoverato da circa 20 giorni per un attacco di cuore

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto Bo Hopkins, volto di American Graffiti e Fuga di mezzanotte. L'attore americano aveva 84 anni #ANSA - LaStampa : È morto Bo Hopkins, star di “Mucchio Selvaggio” e “American Graffiti” - occhio_notizie : È morto Bo Hopkins all’età di 80 anni, famoso per essere stato il cattivo nei film dell’epoca d’oro: “Il mucchio se… - sigeug : RT @sole24ore: Morto Bo Hopkins,volto di American Graffiti e Fuga di mezzanotte - Leorbat_Author : RT @sole24ore: Morto Bo Hopkins,volto di American Graffiti e Fuga di mezzanotte -

Stati Uniti - L'attore statunitense Bo, interprete dallo sguardo feroce che è diventato famoso vestendo i panni di ladri e furfanti ... metà uomo metà odio' e 'Fuga di mezzanotte', è...14.07 Addio Bo,star American Graffiti E'l'attore americano Bo. Aveva 84 anni. Era ricoverato in seguito a un infarto. E' stato protagonista di grandi classici del cinema,come "American Graffiti", "Fuga di mezzanotte", "Mucchio ...Tragedia nel Pisano. Un bimbo di 10 anni è morto dopo essere caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare. È accaduto a Peccioli (Pisa). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano ...Si è spento a 84 anni l'indimenticabile protagonista di American Graffiti, Bo Hopkins. Era ricoverato da circa 20 giorni per un attacco di cuore ...