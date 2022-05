Milano. Domenica 5 giugno Palazzo Marino in Musica con Tania Birardi (Di domenica 29 maggio 2022) Domenica prosegue l’esplorazione del rapporto tra Musica e matematica, tema portante di questa XI edizione di Palazzo Marino in Musica. Il concerto, che vede protagonista la clavicembalista Tania Birardi, propone una selezione di brani composti, copiati ed editi nei primi anni del ‘700: un vero e proprio portrait dei gusti Musicali europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Italia e Francia. In programma musiche di Bach, Haendel, Scarlatti e Royer che alternano intensità lirica, capovolgimenti armonici, equilibri formali, stili diversi, superamento delle ferree regole compositive e gesti virtuosistici. Come afferma Tania Birardi “la scrittura varia e sapiente non annoia mai, possiede una capacità di gestire ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 29 maggio 2022)prosegue l’esplorazione del rapporto trae matematica, tema portante di questa XI edizione diin. Il concerto, che vede protagonista la clavicembalista, propone una selezione di brani composti, copiati ed editi nei primi anni del ‘700: un vero e proprio portrait dei gustili europei in Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Italia e Francia. In programma musiche di Bach, Haendel, Scarlatti e Royer che alternano intensità lirica, capovolgimenti armonici, equilibri formali, stili diversi, superamento delle ferree regole compositive e gesti virtuosistici. Come afferma“la scrittura varia e sapiente non annoia mai, possiede una capacità di gestire ...

Advertising

carmelitadurso : È domenica, a Milano non c’è il sole ma “I don’t care…” ?? #carmelita? - LuceverdeMilano : ?? Mezzi Pesanti ?? ? DIVIETO DI TRANSITO per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 t ?? domenica… - Simonebattist2 : RT @carmelitadurso: È domenica, a Milano non c’è il sole ma “I don’t care…” ?? #carmelita? - JUVEN_TV : @AxxMassimo Sì, era una trasmissione religiosa in onda la domenica mattina. Il venerdì cercarono dei testimoni pres… - lunaticdeb : RT @LidaSezOlbia: Sono giornate pesanti, ma noi domenica saremo a Milano e non vediamo l'ora di potervi stringere forte tutti quanti!!!!!!!… -