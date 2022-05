Milan, su Paquetà c’è anche l’Arsenal: il punto della situazione (Di domenica 29 maggio 2022) Lucas Paquetà probabilmente lascerà il Lione: sull'ex centrocampista del Milan spingono forte Newcastle e Arsenal. Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Lucasprobabilmente lascerà il Lione: sull'ex centrocampista delspingono forte Newcastle e Arsenal.

Advertising

JonnyDevil80 : @ChrisElMuss Purtroppo eravamo in un momento di cambiamento epocale a discapito della pazienza e fiducia verso un g… - ChrisElMuss : Il #Real prende #viniciusjr a 18 anni per 45 M (clausola rescissoria); Il #Milan prende #Paquetà a 22 anmi per 35 M… - kaimmelo : Girano voci secondo cui il Newcastle prenderà paqueta per 60 milioni. Il Milan ne incasserebbe 9. Not bad - Ceruzeko : Ha ragione, un po’ come il Milan con: Paqueta Pato Torres Destro Suso Romagnoli Bacca Etc.. - burattinaio0 : Chissà cosa poteva diventare paqueta con questo Milan -