Milan | Romagnoli | “La vittoria del derby ci ha dato la consapevolezza che potevamo fare qualcosa di straordinario”

(Di domenica 29 maggio 2022) Il capitano delCampione d’Italia, Alessio, ha parlato a Sky Sport tornando sulladello scudetto in Serie A. Ecco le sue parole: “Stiamo ancora festeggiando, lo scudetto èdi speciale. Cosa ha fatto la differenza rispetto ai nerazzurri? Sicuramente la determinazione. Ci davano per spacciati fin dall’inizio e davano l’Inter vincente, ma noi conoscevamo la nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare. Nelabbiamo sofferto molto per 60?, poi dopo siamo usciti alla grande, abbiamo vinto una grandissima partita perché l’Inter è stata una squadra fortissima, lì abbiamo avuto lachedi”. SportFace.

Il capitano del Milan Campione d'Italia, Alessio Romagnoli, ha parlato a Sky Sport tornando sulla vittoria dello scudetto in Serie A. Ecco le sue parole.Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato a Sky Sport tornando sulla vittoria dello scudetto in Serie A e della battaglia anche a distanza vissuta con i cugini dell'Inter: "Stiamo ...